Марез не пришел на тренировку «Лестера»

Полузащитник «Лестера»пропустил последнюю тренировку команды, информирует SkySports.

По данным издания, алжирский футболист разочарован тем, что его трансфер в «Манчестер Сити» не состоялся, поэтому решил выразить протест.

В последний день зимнего трансферного окна «горожане» вели переговоры по трансферу Мареза и предлагали за него 65 миллионов фунтов.

Марез разочарован действиями руководства «Лестера»

Впрочем, руководство «Лестера» ответило отказом, поскольку оценивает полузащитника в 95 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне АПЛ Марез провел 24 матча, в которых забил восемь голов.