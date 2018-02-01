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    Марез разочарован действиями руководства «Лестера»

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    Рияд Марез
    На фото:Рияд Марез
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    Полузащитник «Лестера» Рияд Марез недоволен действиями руководства клуба, которое отказалось отпустить его в «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports со ссылкой на близкого друга алжирского форварда.

    «Горожане» были готовы заплатить за игрока сборной Алжира 65 миллионов фунтов, однако «лисы» потребовали 95 миллионов.

    «Рияд очень огорчен тем, что случилось в последние пару дней. Он не понимает, почему "Лестер" ведет себя таким образом. Это трансферное окно – уже четвертое, когда клуб обещал отпустить его. Он делал все для успехов "Лестера". Рияд сыграл большую роль, когда клуб вышел в АПЛ, помог в чемпионском сезоне, потом остался в команде, как этого хотел президент, помог клубу сохранить прописку в элите.

    "Лестер" дал уйти Канте и Дринкуотеру. Рияд мог бы стать самой дорогой продажей "лис" и самым дорогим приобретением "МанСити". По моим подсчетам, "Лестер" был бы в плюсе на 60 миллионов фунтов, хотя подписал Мареза из "Гавра" за 350 тысяч.

    Переход Махреза стал бы рекордным для клуба, он мог получить около 60 миллионов фунтов от этой сделки.

    Бывшие -игроки "Лестера" говорили, что Рияду нужно будет начать войну, чтобы уйти из команды. А он хотел избежать этого. В этом сезоне он отдавал всего себя, чтобы получить возможность уйти зимой. Он мечтал перейти в "Сити", хотел поработать с Гвардиолой. Видимо, теперь это невозможно. Рияд разочарован тем, как клуб относится к нему», – цитирует Sky Sports друга Мареза.

    Напомним, Марез выступает за «Лестер» с 2014 года. Его контракт с «лисами» рассчитан до лета 2020 года.

    В нынешнем сезоне Рияд принял участие в 27 матчах, забив 9 мячей и отдав 7 результативных передач.

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