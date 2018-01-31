АПЛ. «Арсенал» уступил «Суонси», «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»

«Суонси Сити» – «Арсенал» 3:1

Лондонский «Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Суонси» (1:3) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 33-й минуте открыли «канониры» — Озил без сопротивления сделал диагональ на левый угол вратарской, куда забежал Начо Монреаль, который в прыжке ногой срезал мяч в ворота.

«Лебеди» отыгрались минуту спустя. Моусону позволили сделать проникающий пас в штрафную «Арсенала» на Сэма Клукаса, который выскочил на свидание с Чехом и пробил в ближний угол.

На 61-й минуте Петера Чеха позволила «Суонси» выйти вперёд. Монреаль в простой ситуации решил не сыграть на отбой, а сопроводить мяч в аут, розыгрыш которого заставил Мустафи под прессингом сыграть назад на Чеха, а у легендарного вратаря не получился вынос.

Мяч достался Джордану Айю в центре штрафной «Арсенала», после чего последовал удар в угол ворот.

На 86-й минуте Монреаль потерял мяч на фланге обороны, подарив его Айю, который ворвался в штрафную и заставил Мустафи в подкате выбить мяч в сторону на Сэма Клукаса, который мощным ударом расстрелял ворота.

После этого матча «Арсенал» на 6-м месте — 42 очка, а «Суонси» на 17-м месте — 23 очка.

Чемпионат Англии. 25-й тур «Суонси» — «Арсенал» — 3:1 (1:1) Голы: Монреаль, 33 (0:1). Клукас, 34 (1:1). Айю, 61 (2:1). Клукас, 86 (3:1). «Суонси»: Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, ван дер Хорн, Моусон, Фер, Ки Сон Ен, Клукас (Раутледж, 90+2), Дайер (Кэрролл, 83), Айю (Бони, 88).«Арсенал»: Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Езил, Рэмси, Джака, Эль-Ненни (Мхитарян, 60), Ляказетт, Ивоби (Жиру, 76).Предупреждения: Эль-Ненни, 54. Бельерин, 69. Езил, 75.

«Вест Хэм Юнайтед» – «Кристал Пэлас» 1:1

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью — 1:1.

Счет на 24-й минуте — отличился Кристиан Бентеке. Но на 43-й минуте Марк Ноубл с пенальти сравнял счет.

Чемпионат Англии. 25-й тур «Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 1:1 (1:1) Голы: Бентеке, 24 (0:1). Нобл, 43 — с пенальти (1:1). «Вест Хэм Юнайтед»: Адриан, Коллинс, Сабалета, Огбонна, Бирам, Крессуэлл, Нобл, Куяте (Оксфорд, 86), Жоау Мариу, Райс, Эрнандес.«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Макартур, Миливоевич, Фосу-Менса, Б.Сако (Кабай, 41), Бентеке, Таунсенд, Заа.Предупреждения: Миливоевич, 4. Томкинс, 45. Бирам, 56. Таунсенд, 69.

«Хаддерсфилд Таун» – «Ливерпуль» 0:3

В матче 25-го тура Английской Премьер-лиги «Хаддерсфилд Таун» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 0:3.

Гости открыли счет на 27-й минуте. Робертсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники выбили мяч не очень далеко и Эмре Джан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Биллинга и залетел точно в угол.

В компенсированное к первому тайму время Роберто Фирмино с левого фланга вошёл в штрафную площадь и решил коварно сам пробить в ближний угол ворот, который Лоссль немного потерял и в итоге мяч оказался в сетке.

На 78-й минуте в ворота «Хаддерсфилда» был назначен пенальти за фол на Джане. Одиннадцатиметровый реализовал Мохамед Салах.

После этого матча «Ливерпуль» на 4-м месте — 50 очков, а «Хаддерсфилд» на 14-м месте — 24 очка.

Чемпионат Англии. 25-й тур «Хаддерсфилд» — «Ливерпуль» — 0:3 (0:2) Голы: Эмре Джан, 26 (0:1). Роберту Фирмину, 45+1 (0:2). Салах, 78 — с пенальти (0:3).«Хаддерсфилд»: Лессль, Хадергьонай, Конголо, Йергенсен Занка, Шиндлер, Леве (Инс, 79), Хогг, Биллинг, Муй (ван Ла Парра, 79), Мунье (Кванер, 64), Депуатр.«Ливерпуль»: Кариус, Гомез, Матип, Ловрен, Робертсон, Эмре Джан, Хендерсон (Вайналдум, 83), Милнер, Мане, Роберту Фирмину (Соланке, 89), Салах (Окслейд-Чемберлен, 83).

«Челси» – «Борнмут»

31 января, 22:45 мск

«Эвертон» – «Лестер Сити»

31 января, 22:45 мск

«Ньюкасл Юнайтед» – «Бёрнли»

31 января, 22:45 мск

«Саутгемптон» – «Брайтон энд Хоув Альбион»

31 января, 22:45 мск

«Манчестер Сити» – «Вест Бромвич Альбион»

31 января, 22:45 мск

«Сток Сити» – «Уотфорд»

31 января, 22:45 мск

«Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Юнайтед»

31 января, 22:45 мск