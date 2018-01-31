АПЛ. «Арсенал» уступил «Суонси», «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»

«Суонси Сити» – «Арсенал» 3:1
Лондонский «Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Суонси» (1:3) в матче 25-го тура чемпионата Англии.
Счет в матче на 33-й минуте открыли «канониры» — Озил без сопротивления сделал диагональ на левый угол вратарской, куда забежал Начо Монреаль, который в прыжке ногой срезал мяч в ворота.
«Лебеди» отыгрались минуту спустя. Моусону позволили сделать проникающий пас в штрафную «Арсенала» на Сэма Клукаса, который выскочил на свидание с Чехом и пробил в ближний угол.
На 61-й минуте Петера Чеха позволила «Суонси» выйти вперёд. Монреаль в простой ситуации решил не сыграть на отбой, а сопроводить мяч в аут, розыгрыш которого заставил Мустафи под прессингом сыграть назад на Чеха, а у легендарного вратаря не получился вынос.
Мяч достался Джордану Айю в центре штрафной «Арсенала», после чего последовал удар в угол ворот.
На 86-й минуте Монреаль потерял мяч на фланге обороны, подарив его Айю, который ворвался в штрафную и заставил Мустафи в подкате выбить мяч в сторону на Сэма Клукаса, который мощным ударом расстрелял ворота.
После этого матча «Арсенал» на 6-м месте — 42 очка, а «Суонси» на 17-м месте — 23 очка.
«Вест Хэм Юнайтед» – «Кристал Пэлас» 1:1
В матче 25-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью — 1:1.
Счет на 24-й минуте — отличился Кристиан Бентеке. Но на 43-й минуте Марк Ноубл с пенальти сравнял счет.
«Хаддерсфилд Таун» – «Ливерпуль» 0:3
В матче 25-го тура Английской Премьер-лиги «Хаддерсфилд Таун» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 0:3.
Гости открыли счет на 27-й минуте. Робертсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники выбили мяч не очень далеко и Эмре Джан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Биллинга и залетел точно в угол.
В компенсированное к первому тайму время Роберто Фирмино с левого фланга вошёл в штрафную площадь и решил коварно сам пробить в ближний угол ворот, который Лоссль немного потерял и в итоге мяч оказался в сетке.
На 78-й минуте в ворота «Хаддерсфилда» был назначен пенальти за фол на Джане. Одиннадцатиметровый реализовал Мохамед Салах.
После этого матча «Ливерпуль» на 4-м месте — 50 очков, а «Хаддерсфилд» на 14-м месте — 24 очка.
«Челси» – «Борнмут»
31 января, 22:45 мск
«Эвертон» – «Лестер Сити»
31 января, 22:45 мск
«Ньюкасл Юнайтед» – «Бёрнли»
31 января, 22:45 мск
«Саутгемптон» – «Брайтон энд Хоув Альбион»
31 января, 22:45 мск
«Манчестер Сити» – «Вест Бромвич Альбион»
31 января, 22:45 мск
«Сток Сити» – «Уотфорд»
31 января, 22:45 мск