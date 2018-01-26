РФС подал жалобу в ФИФА на главу Федерации футбола Норвегии

Российский футбольный союз подул жалобу в Международную федерацию футбола на главу Федерации футбола Норвегии

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Александр Алаев.

«Мне жаль, что наши норвежские коллеги позволили себе абсурдные высказывания и даже не попытались вступить в цивилизованный диалог. Поэтому пришлось переводить его в юридическую плоскость. Мы не позволим бросать тень на российский футбол. Как и обещали, мы обратились в Следственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой провести расследование в отношении президента Федерации футбола Норвегии.

В кодексе ФИФА по этике говорится о том, что члены международных федераций должны придерживаться принципов фэйр-плей. Фэйр-плей – это не только про поведение футболистов на поле. Фэйр-плей – это спорт без политики, без дискриминации. Прежде всего фэйр-плей – это принципы уважительного отношения людей друг к другу.

Очень жаль, что такие простые вещи придется объяснять юридическим языком. Надеемся на справедливое расследование со стороны ФИФА этого беспрецедентного случая. И мы также оставляем за собой право защищать деловую репутации РФС всеми иными способами», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Ранее Свендсен попросил ФИФА увеличить темпы расследования по поводу возможного употребления допинга в российском футболе. Также он заявил, что при необходимости ФИФА должна отстранить россиян от участия в международных соревнованиях.