Смольников вернулся в общую группу «Зенита», три игрока работали индивидуально

«Зенит» провел предматчевое занятие на сборе в Дубае накануне контрольной игры против чешской «Славии», сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча состоится 25 января.

В работе с командой не принимали участие защитник Доменико Кришито, а также полузащитники Кристиан Нобоа и Леандро Паредес. Все трое работали индивидуально в тренажерном зале.

Нобоа, напомним, еще на прошлой неделе работал по индивидуальной программе. Паредес получил повреждение плюсневой кости 22 января в матче с «Копенгагеном» (5:0) и накануне тренировался отдельно от партнеров. Кришито получил небольшую травму на вчерашнем занятии.

Защитник Игорь Смольников возобновил занятия без ограничений на сборе в ОАЭ. 29-летний игрок несколько дней тренировался по индивидуальной программе.