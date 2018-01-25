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    «Атлетико» хочет 20 млн евро за Гайтана

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    Николас Гайтан
    На фото:Николас Гайтан
    «Атлетико» готов продать полузащитника Николаса Гайтана за 20 миллионов евро, сообщает Marca.

    У клуба есть ряд предложений по хавбеку, но все они не соответствуют желаниям «матрасников». Официальные запросы по Гайтану направляли «Монтеррей», «Суонси» и «Бока Хуниорс», однако все эти клубы предложили слишком мало денег.

    При этом «Уотфорд», «Саутгемптон» и «Интер» готовы арендовать игрока с возможностью выкупа, что тоже не устраивает «Атлетико».

    В «Атлетико» его зарплата составляет около 2,5 миллионов евро в год. Transfermarkt оценивает Гайтана, способного сыграть на обоих флангах полузащиты, в 15 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне хавбек провел 6 матчей в Примере.

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