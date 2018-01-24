Семин: Чорлуке, Фернандешу и Ари еще нужно набирать форму

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями после контрольного матча с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1).

«Полезная игра на фоне тренировочной работы. Два совершенно разных тайма. Качеством игры в первом тайме я доволен, за исключением реализации. Второй тайм был хуже первого, поэтому китайцы забили. Все дело в разной степени подготовки. Чорлуке, Фернандешу и Ари еще нужно набирать форму. Много вопросов к молодым ребятам. Они должны показывать какие-то качества. Пока этого не происходит. Будем работать. В следующем матче будем играть не по 45 минут, а больше. Обстановка рабочая. Двигаемся дальше.

Функциональное состояние пока позволяет играть только так. Дальше прибавим. Нужно набирать постепенно.

Китайская команда? Там играют Витсель, Пато и Модест. Уровень хороший. В прошлом сезоне они были в лидерах чемпионата Китая.

Положительно [оцениваю первый сбор]. Идет постоянная работа, мотивация хорошая. Но у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Кто выиграет конкуренцию, тот и будет играть», — приводит слова Семина клубная пресс-служба.