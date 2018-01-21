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    Экс-наставник «Рубина» возглавил «Уотфорд»

    Уотфорд Футбол Англии Рубин
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    Хави Грасия
    На фото:Хави Грасия
    Экс-наставник «Рубина» Хави Грасия назначен на пост главного тренера «Уотфорда», сообщает клубная пресс-служба.

    47-летний специалист подписал контракт с «шершнями» на 1,5 года.

    На этой должности испанец сменил Марку Силву, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

    В чемпионате Англии «Уотфорд» занимает 10-е место, набрав 26 очков в 24 матчах.

    Напомним, что Грасия возглавлял «Рубин» в сезоне-2016/2017, заняв с казанцами 9-е место в чемпионате России.


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