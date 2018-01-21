Экс-наставник «Рубина» возглавил «Уотфорд»

Напомним, что Грасия возглавлял «Рубин» в сезоне-2016/2017, заняв с казанцами 9-е место в чемпионате России.

В чемпионате Англии «Уотфорд» занимает 10-е место, набрав 26 очков в 24 матчах.

На этой должности испанец сменил Марку Силву , который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

47-летний специалист подписал контракт с «шершнями» на 1,5 года.

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