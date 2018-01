Экс-наставник «Рубина» возглавил «Уотфорд»

Экс-наставник «Рубина»назначен на пост главного тренера, сообщает клубная пресс-служба.

47-летний специалист подписал контракт с «шершнями» на 1,5 года.

На этой должности испанец сменил Марку Силву, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

В чемпионате Англии «Уотфорд» занимает 10-е место, набрав 26 очков в 24 матчах.

Напомним, что Грасия возглавлял «Рубин» в сезоне-2016/2017, заняв с казанцами 9-е место в чемпионате России.

✍️ | #watfordfc is delighted to announce the appointment of Javi Gracia as the club’s new Head Coach on an 18-month contract.

Welcome, Javi!

Find out more here ⤵️https://t.co/tFYSWXDW8u pic.twitter.com/0TQjqQJOqR