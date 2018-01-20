«МанСити» обыграл «Ньюкасл» благодаря хет-трик Агуэро

одержал победу надв домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Этихаде», завершилась со счетом 3:1.

«Горожане» вышли вперед на 34-й минуте, когда Серхио Агуэро головой замкнул навесную передачу от Кевина де Брейне.

На 63-й минуте Агуэро забил с пенальти, который заработал Рахим Стерлинг.

Спустя еще четыре минуты «сороки» возродили интригу. Джейкоб Мерфи выскочил на длинную проникающую передачу и оказался перед Эдерсоном, перебросив через него мяч.

Однако последнее слово все равно осталось за хозяевами. На 83-й минуте Агуэро оформил хет-трик, забив с передачи Лероя Сане.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице (65 очков), а «Ньюкасл» занимает 15-е место (23 очка).