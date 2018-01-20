«МанСити» обыграл «Ньюкасл» благодаря хет-трик Агуэро

Встреча, которая прошла на «Этихаде», завершилась со счетом 3:1.
«Горожане» вышли вперед на 34-й минуте, когда Серхио Агуэро головой замкнул навесную передачу от Кевина де Брейне.
На 63-й минуте Агуэро забил с пенальти, который заработал Рахим Стерлинг.
Спустя еще четыре минуты «сороки» возродили интригу. Джейкоб Мерфи выскочил на длинную проникающую передачу и оказался перед Эдерсоном, перебросив через него мяч.
Однако последнее слово все равно осталось за хозяевами. На 83-й минуте Агуэро оформил хет-трик, забив с передачи Лероя Сане.
«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице (65 очков), а «Ньюкасл» занимает 15-е место (23 очка).
Чемпионат Англии. 24-й тур
«Манчестер Сити» — «Ньюкасл» — 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 34 Агуэро, 2:0 – 63, пенальти Агуэро, 2:1 – 67 Мерфи, 3:1 – 83 Агуэро.«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Уокер, Зинченко, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг (Бернарду Силва, 86), де Брюйне, Сане (Браим Диас, 87), Агуэро.«Ньюкасл»: Дарлоу, Ласселс, Дамметт, Манкильо (Йедлин, 66), Кларк, Хэйден, Диаме, Мерфи, Шелви, Атсу (Перес, 64), Хоселу (Гэйл, 76).Предупреждение: Кларк (78).