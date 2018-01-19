Венгер сравнил уход ван Перси и Санчеса

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал вероятный уход полузащитникав «Манчестер Юнайтед».

«Малком? Не думаю, что мы близки к этому трансферу.

Что касается Санчеса, то думаю, что это произойдет в ближайшие 24 или 48 часов. Я работаю над трансферами уже 30 лет и знаю, как это происходит. Хотя в таких вопросах нельзя что-либо гарантировать.

Венгер предпочитает держать информацию о переговорах с Обамеянгом в секрете

Мы взяли ван Перси, когда он играл за молодежную команду "Фейеноорда". Мы проделали с ним огромную работу, поэтому, когда он ушел, это больше всего причиняло боль.

Но в случае с Санчесом будет не только "уход", но и "замена" (хавбек "МЮ" Генрих Мхитарян – прим. ред.), и этот трансфер будет восприниматься легче, он разочарует меньше. Да, мы теряем игрока, но можем получить другого, который, думаю, способен заменить Санчеса», – цитирует Венгера The Guardian.