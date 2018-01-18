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    Венгер предпочитает держать информацию о переговорах с Обамеянгом в секрете

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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    На фото:Пьер-Эмерик Обамеянг
    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о возможных трансферах в январе.

    «Алексис Санчес может уйти, а может и остаться. Если трансфера не будет, он сыграет на выходных. Но он, скорее всего, произойдет, правда, в любой момент все может сорваться. Нужно принять ситуацию такой, какая она есть.

    Что касается Генриха Мхитаряна, то мне нравится этот игрок, ему нравится качество нашей игры. Зарплата не будет для нас проблемой.

    Санчес обойдется "Манчестер Юнайтед" в 180 миллионов фунтов

    Информацию о Пьере-Эмерике Обамеянге лучше держать в секрете до официального перехода. Впишется ли он? Думаю, да, характер может стать позитивной стороной

    Джек Уилшир? Мы хотим, чтобы он остался. Как только мы согласуем финансовый вопрос, все произойдет», — приводит слова Венгера Squawka.

    Негостеприимный Берлин«Герта» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата Германии по футболу 19 января
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