У Джикии — разрыв «крестов», предстоит операция

Защитник «Спартака»во время контрольной встречи с(0:1) получил серьёзную травму, сообщает официальный сайт клуба

Медицинское обследование показало, что у игрока сборной России разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

По словам главы медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, защитнику потребуется операция. О сроках восстановления Джикии будет известно позднее.

«Пока Джикия в команде. Ближайшие дни. Об оперативном вмешательстве речи не идет. Сустав должен быть подготовлен к операции. Где именно будет операция, мнение еще не сформулировано.

Каким бы опытным ни был радиолог, который делает МРТ, иногда хирург видит другую картину. Так было с Боккетти: тоже опасались, что разрыв крестов, а на самом деле оказалось поврежление хряща.

Георгий молодец, держится хорошо, пытается шутить. Скользкое поле? Кресты не поддаются никакой логике. Не хотелось сразу говорить, что это кресты. Надежда есть всегда, но картина была ясна», — приводит слова Вартапетова «Спорт-Экспресс».