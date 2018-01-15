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    Ещенко надеется на победу над «Локомотивом»

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    Андрей Ещенко
    На фото:Андрей Ещенко
    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от второй части сезона.

    «Все будет зависеть только от нас. Если "Локомотив" выиграет хотя бы половину матчей, наверное, погоня потеряет смысл. Но "Спартаку" больше никак нельзя терять очки. Тем более, мы возобновляем сезон матчем с "Локо" – сто процентов надо выигрывать. Чтобы сократилось отставание и у "Локомотива" началась паника. Они поймут, что их подпирают. Плюс у "Локомотива" будет очень сложный график. Им еще играть с "Зенитом", с ЦСКА.

    У "Спартака" расписание проще, но мы и потеряли в первом круге много очков в матчах с середняками. Не может команда провести целый сезон в одном ритме. Начали сезон вроде хорошо, потом матчи пошли плотно, и что-то перестало получаться. Доходило до того, что у "Спартака" на одного игрока больше, а нам один фиг забивают. Надо сделать из этого выводы и не допустить такого в оставшихся турах.

    Как пройти "Атлетик" в Лиге Европы? Это точно будет непросто. Мы с "Локомотивом" против "Атлетика" уже играли в Лиге Европы. Дома победили 2:1, но в Бильбао уступили, а заканчивали тот матч в меньшинстве.

    Дома "Атлетик" всегда выглядит отлично. И не забудьте, что это испанская лига: все техничные, быстрые. И мне еще нравится, что "Атлетик" играет своими воспитанниками или басками. Надо побеждать в Москве, а там видно будет.

    Конечно, хотелось бы выиграть три трофея из трех. Тем более, у "Спартака" собран хороший коллектив, который в том сезоне выиграл чемпионат России, а в этом – Суперкубок. Из Кубка России все повылетали, но нам все равно нельзя расслаблять булки. Не только с "Крыльями", со всеми "Спартаку" будет непросто. Надо выбросить все мысли о том, что мы чемпионы, что мы сильнее всех, и выходить на всех соперников с полным настроем», — приводит слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

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