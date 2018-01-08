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    Начо Ново перенес сердечный приступ

    Между тем Рейнджерс Футбол Испании
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    Начо Ново
    На фото:Начо Ново
    Трехкратный чемпион Шотландии в составе «Рейнджерс» испанец Начо Ново перенес сердечный приступ и был доставлен в больницу, сообщает AS.

    38-летний футболист принимал участие в турнире ветеранов в Берлине, где играл за «Рейнджерс». После двух матчей у Ново произошел сердечный приступ, и он был госпитализирован.

    В настоящее время он находится в реанимации в одной из берлинских клиник, где пробудет неделю. Состояние Ново оценивается как стабильное.

    Ново выступал за «Рейнджерс» с 2004 по 2010 год, став в его составе трехкратным чемпионом Шотландии, двукратным обладателем Кубка шотландской лиги и победителем Кубка страны. С 2010 по 2012 год нападающий защищал цвета хихонского «Спортинга». Последним клубом Ново был североирландский «Гленторан».

    По окончании сезона-2016/17 Ново завершил карьеру.

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