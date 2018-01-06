Гол Косты помог «Атлетико» обыграть «Хетафе»

в домашнем матче 18-го тура испанской Примеры обыгралсо счетом 2:0.

Подопечные Диего Симеоне вышли вперед на 18-й минуте, когда точным ударом отметился Анхель Корреа.

Второй гол на 68-й минуте забил Диего Коста, проводивший свой первый матч в испанском чемпионате после возвращения в мадридский клуб.

За бурное празднование своего гола с болельщиками экс-форвард «Челси» получил желтую карточку, ставшую для него второй, и покинул поле.

В турнирной таблице Примеры «Атлетико» располагается на второй строчке (39 очков), а «Хетафе» занимает восьмое место (23 очка).