Гол Косты помог «Атлетико» обыграть «Хетафе»

Подопечные Диего Симеоне вышли вперед на 18-й минуте, когда точным ударом отметился Анхель Корреа.
Второй гол на 68-й минуте забил Диего Коста, проводивший свой первый матч в испанском чемпионате после возвращения в мадридский клуб.
За бурное празднование своего гола с болельщиками экс-форвард «Челси» получил желтую карточку, ставшую для него второй, и покинул поле.
В турнирной таблице Примеры «Атлетико» располагается на второй строчке (39 очков), а «Хетафе» занимает восьмое место (23 очка).
Чемпионат Испании. 18-й тур
«Атлетико» — «Хетафе» — 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 18 Корреа, 2:0 – 68 Диего Коста.«Атлетико»: Облак, Савич, Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Габи, Коке (Торрес, 88), Феррейра Карраско (Парти, 60), Корреа (Хименес, 84), Диего Коста, Гризманн.«Хетафе»: Мартинес, Даконам, Антунеш, Суарес, Кала, Портильо (Альваро, 64), Арамбарри, Мора (Сибасаки, 64), Дьедиу, Молина, Анхель (Пачеко, 74).Предупреждения: Врсалько (14), Люка Эрнандес (24), Портильо (29), Габи (30), Гризманн (44), Кала (45), Савич (45), Диего Коста (62), Даконам (74).Удаление: Диего Коста (68).