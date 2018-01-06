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    Гол Косты помог «Атлетико» обыграть «Хетафе»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Атлетико» в домашнем матче 18-го тура испанской Примеры обыграл «Хетафе» со счетом 2:0.

    Подопечные Диего Симеоне вышли вперед на 18-й минуте, когда точным ударом отметился Анхель Корреа.

    Второй гол на 68-й минуте забил Диего Коста, проводивший свой первый матч в испанском чемпионате после возвращения в мадридский клуб.

    За бурное празднование своего гола с болельщиками экс-форвард «Челси» получил желтую карточку, ставшую для него второй, и покинул поле.

    В турнирной таблице Примеры «Атлетико» располагается на второй строчке (39 очков), а «Хетафе» занимает восьмое место (23 очка).

    Чемпионат Испании. 18-й тур
    «Атлетико» — «Хетафе» — 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 – 18 Корреа, 2:0 – 68 Диего Коста.«Атлетико»: Облак, Савич, Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Габи, Коке (Торрес, 88), Феррейра Карраско (Парти, 60), Корреа (Хименес, 84), Диего Коста, Гризманн.«Хетафе»: Мартинес, Даконам, Антунеш, Суарес, Кала, Портильо (Альваро, 64), Арамбарри, Мора (Сибасаки, 64), Дьедиу, Молина, Анхель (Пачеко, 74).Предупреждения: Врсалько (14), Люка Эрнандес (24), Портильо (29), Габи (30), Гризманн (44), Кала (45), Савич (45), Диего Коста (62), Даконам (74).Удаление: Диего Коста (68).
    Вся надежда на новичков«Атлетико» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 18-го тура испанской Ла Лиги 6 января
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