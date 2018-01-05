Турецкие клубы не делали предложений по Кришито

Агент, представляющий интересы защитника «Зенита», опроверг информацию о возможном переходе своего клиента в «Фенербахче».

Ранее турецкий портал Fanatik сообщил, что «Фенербахче» готов предложить за переход Кришито до 2 миллионов евро.

«В том, что пишут газеты, нет ни слова правды. Ни один турецкий клуб не обращался к Кришито и не выходил с предложением. Миммо — футболист "Зенита", по крайней мере, до окончания срока действия контракта. Не исключено, что в ближайшие дни может быть достигнуто соглашение с руководством клуба о продлении соглашения», — цитирует агента itasportpress.

Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года, его нынешний контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2018 года.