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    «Вест Хэм» — «Вест Бромвич»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    Вест Хэм — Вест Бромвич (02.01.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Вест Хэм — Вест Бромвич22:45
    В 22:45 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Вест Хэм» — «Вест Бромвич».

    Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Вест Хэм» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Вест Хэм»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Вест Хэм» — «Вест Бромвич». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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    Удар на первый тайм«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на перенесенный матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу 4 января
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