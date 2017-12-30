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    АПЛ. «Челси» разгромил «Сток», «Ливерпуль» одолел «Лестер», «МЮ» потерял очки

    Подробности матчей 21-го тура английской Премьер-лиги

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    «Челси» — «Сток Сити»
    «Челси» — «Сток Сити»
    uefa.com
    С 30 по 31 декабря в английской Премьер-лиге пройдут матчи 21-го тура.

    «Борнмут» – «Эвертон» 2:1

    В матче 21-го тура АПЛ «Борнмут» обыграл «Эвертон» (2:1).

    Двумя забитыми мячами отличился полузащитник «вишен» Райан Фрэйзер.

    Для хозяев эта победа стала первой в последних девяти матчах.

    Чемпионат Англии. 21-й тур
    «Борнмут» — «Эвертон» — 2:1 (1:0)
    Голы: Фрэйзер, 33 (1:0). Гуйе, 57 (1:1). Фрэйзер, 89 (2:1).«Борнмут»: Бегович, Смит, Аке, С.Кук, Фрэнсис, Гослинг, Л.Кук (Артер, 78), Кинг (Афобе, 39), Айб, Фрэйзер, Уилсон (Муссе, 85).«Эвертон»: Пикфорд, Ягелка, Мартина, Кин, Кенни, Шнейдерлен, Маккарти (Руни, 46), Сигурдссон, Гуйе (Боласье, 71), Леннон, Калверт-Льюин (Ньясс, 55).

    «Челси» – «Сток Сити» 5:0

    Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Сток Сити» (5:0) в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги.

    Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте. Виллиан с правого края навесил во вратарскую, Антонио Рюдигер выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в дальний угол.

    На 9-й минуте Дэнни Дринкуотер подобрал отскок у штрафной и с лёта вколотил мяч в дальнюю девятку ворот «Стока».

    На 23-й минуте Виллиан классно обыграл защитника и сделал передачу на Педро Родригеса, который ловко обработал мяч и с радиуса штрафной поразил дальний угол ворот.

    На 73-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за фол на Виллиане. Сам пострадавший и реализовал удар с «точки».

    А на 88-й минуте Маркос Алонсо сделал длинный перевод вперёд, Давиде Дзаппакоста подобрал отскок у штрафной, сместился к центру и мощным ударом вколотил мяч в ближний угол.

    После этого матча «Челси» на 2-м месте — 45 очков, а «Сток» на 14-м месте — 20 очков.

    Чемпионат Англии. 21-й тур
    «Челси» — «Стоук Сити» — 5:0 (3:0)
    Голы: Рюдигер, 3 (1:0). Дринкуотер, 9 (2:0). Педро, 23 (3:0). Виллиан, 73 — с пенальти (4:0). Дзаппакоста, 88 (5:0). «Челси»: Куртуа, Рюдигер, Аспиликуэта, Кэйхилл, Мозес (Дзаппакоста, 57), Канте (Бакайоко, 65), Дринкуотер, Алонсо, Виллиан, Мората (Батшуайи, 71), Педро.«Стоук Сити»: Батленд, Эдвардс, Кэмерон, Виммер, Таймон, Диуф, Флетчер, Адам (Шупо-Мотинг, 80), Афеллай (Нгой, 71), Собхи, Бераино.Предупреждения: Диуф, 27. Педро, 52.

    «Хаддерсфилд Таун» – «Бёрнли» 0:0

    В другом матче 21-го тура АПЛ «Хаддерсфилд Таун» поделил очки с «Бёрнли» — 0:0.

    Чемпионат Англии. 21-й тур
    «Хаддерсилд» — «Бернли» — 0:0
    Хаддерсфилд: Лессль, Хадерджонай (Смит, 46), Йоргенсен, Шиндлер, Мэлоун, Муй, Хогг, Кванер (Уильямс, 82), Инс (Лолли, 55), ван Ла Парра, Депуатр. Бернли: Поуп, Бардсли, Лонг, Ми, Тэйлор, Гудмундссон, Дефур, Корк, Арфилд, Хендрик (Воукс, 73), Барнс (Уэллс, 81). Предупреждения: Йоргенсен (12), Ми (76), Лолли (90).

    «Ливерпуль» – «Лестер Сити» 2:1

    В матче 21-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Лестером» — 2:1.

    Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Ошибка «Ливерпуля» в центре поля привела к быстрой атаке гостей. Марез получил мяч, вошёл в штрафную мерсисайдцев и прострелил к её центру, откуда Джейми Варди нанёс точный удар.

    На 53-й минуте счет сравнялся. Мане выполнил передачу в штрафную «Лестера» на Мохаммеда Салаха, который блестяще разобрался с тремя соперниками, обыграв их всех, и пробил низом в незащищённый угол ворот.

    А на 76-й минуте Мохаммед Салах получил мяч от Милнера, находясь спиной к воротам «Лестера», развернулся, ушёл от Магира и послал мяч в правый нижний угол мимо Шмейхеля.

    После этого матча «Ливерпуль» на 4-м месте — 41 очко, а «Лестер» на 8-м месте — 27 очков.

    Чемпионат Англии. 21-й тур
    «Ливерпуль» – «Лестер» – 2:1 (0:1)
    Голы: Варди, 3 (0:1). Салах, 52 (1:1). Салах, 76 (2:1).«Ливерпуль»: Кариус, Ловрен, Матип, Робертсон, Гомез, Милнер, Филиппе Коутинью (Клаван, 89), Эмре Джан, Роберту Фирмину, Салах (Вайналдум, 83), Мане (Окслейд-Чемберлен, 72).«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Морган, Магуайр, Иборра, Олбрайтон (Джеймс, 83), Амарти, Ндиди, Варди (Слимани, 74), Махрез (Окадзаки, 73), Грэй.Предупреждения: Милнер, 8. Эмре Джан, 53. Магуайр, 53. Ндиди, 62. Робертсон, 90+1.

    «Ньюкасл Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0

    В матче 21-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:0).

    Чемпионат Англии. 21-й тур
    «Ньюкасл» – «Брайтон» – 0:0
    «Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи (Перес, 72), Хэйден, Мерино (Шелви, 77), Хоселу (Мерфи, 84), Атсу, Гэйл.«Брайтон»: Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Гросс, Преппер, Стивенс, Марч, Кноккарт, Маррей (Хемед, 62).Предупреждения: Йедлин, 61. Кноккарт, 73. Мерино, 75. Данк, 90+1.

    «Уотфорд» – «Суонси Сити» 1:2

    В другой встрече 21-го тура АПЛ «Суонси» одержал волевую победу над «Уотфордом», забив два мяча в заключительную пятиминутку.

    Чемпионат Англии. 21-й тур
    «Уотфорд» — «Суонси» — 1:2 (1:0)
    Голы: Каррильо, 11 (1:0). Айю, 86 (1:1). Нарсингх, 90 (1:2). «Уотфорд»: Гомес, Янмат, Ваге (Предль, 64), Кабаселе, Зегелар, Дукуре, Уотсон, Каррильо (Перейра, 83), Клеверли, Ришарлисон, Окака Чука (Грэй, 77). «Суонси»: Фабианьски, Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон, Клукас (Дайер, 81), Меса (Нарсинх, 46), Кэрролл, Саншеш, Абрахам (Макберни, 57), Айю. Предупреждения: Фернандес (3), Каррильо (30), Кэрролл (34), Дукуре (80), Предль (82), Зегелар (89).

    «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» 0:0

    В матче 21-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» — 0:0.

    На 11-й минуте матча поле был вынужден покинуть нападающий «красных дьяволов» Ромелу Лукаку. Форвард столкнулся головами с Уэсли Худтом и через три минуты был заменен на Маркуса Рэшфорда. Его унесли на носилках и с кислородной маской.

    «МЮ» теряет очки в третьем матче подряд, «святые» продлили безвыигрышную серию, которая составляет восемь матчей.

    Манкунианцы опустились на третью строчку в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 44 очка, что на одно меньше, чем у «Челси». Отставание «МЮ» от «Манчестер Сити», который является лидером чемпионата Англии, составляет 14 баллов.

    Чемпионат Англии. 21-й тур
    «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» – 0:0
    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделеф, Джоунс, Шоу, Мата, Матич, Погба, Лингард, Мхитарян (Марсьяль, 65), Лукаку (Рэшфорд, 14).«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Йосида, Худт, Маккуин, Уорд-Проуз, Ромеу, Хейбьерг, Тадич (Лемина, 82), Буфаль (Редмонд, 85), Лонг (Габбьядини, 80).Предупреждения: Хейбьерг, 26. Худт, 44. Буфаль, 58. Лингард, 60. Матич, 72. Уорд-Проуз, 80.

    «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»

    31 декабря, 15:00 мск

    «Вест Бромвич Альбион» – «Арсенал»

    31 декабря, 19:30 мск

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