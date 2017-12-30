АПЛ. «Челси» разгромил «Сток», «Ливерпуль» одолел «Лестер», «МЮ» потерял очки

«Борнмут» – «Эвертон» 2:1
В матче 21-го тура АПЛ «Борнмут» обыграл «Эвертон» (2:1).
Двумя забитыми мячами отличился полузащитник «вишен» Райан Фрэйзер.
Для хозяев эта победа стала первой в последних девяти матчах.
«Челси» – «Сток Сити» 5:0
Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Сток Сити» (5:0) в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги.
Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте. Виллиан с правого края навесил во вратарскую, Антонио Рюдигер выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в дальний угол.
На 9-й минуте Дэнни Дринкуотер подобрал отскок у штрафной и с лёта вколотил мяч в дальнюю девятку ворот «Стока».
На 23-й минуте Виллиан классно обыграл защитника и сделал передачу на Педро Родригеса, который ловко обработал мяч и с радиуса штрафной поразил дальний угол ворот.
На 73-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за фол на Виллиане. Сам пострадавший и реализовал удар с «точки».
А на 88-й минуте Маркос Алонсо сделал длинный перевод вперёд, Давиде Дзаппакоста подобрал отскок у штрафной, сместился к центру и мощным ударом вколотил мяч в ближний угол.
После этого матча «Челси» на 2-м месте — 45 очков, а «Сток» на 14-м месте — 20 очков.
«Хаддерсфилд Таун» – «Бёрнли» 0:0
В другом матче 21-го тура АПЛ «Хаддерсфилд Таун» поделил очки с «Бёрнли» — 0:0.
«Ливерпуль» – «Лестер Сити» 2:1
В матче 21-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Лестером» — 2:1.
Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Ошибка «Ливерпуля» в центре поля привела к быстрой атаке гостей. Марез получил мяч, вошёл в штрафную мерсисайдцев и прострелил к её центру, откуда Джейми Варди нанёс точный удар.
На 53-й минуте счет сравнялся. Мане выполнил передачу в штрафную «Лестера» на Мохаммеда Салаха, который блестяще разобрался с тремя соперниками, обыграв их всех, и пробил низом в незащищённый угол ворот.
А на 76-й минуте Мохаммед Салах получил мяч от Милнера, находясь спиной к воротам «Лестера», развернулся, ушёл от Магира и послал мяч в правый нижний угол мимо Шмейхеля.
После этого матча «Ливерпуль» на 4-м месте — 41 очко, а «Лестер» на 8-м месте — 27 очков.
«Ньюкасл Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0
В матче 21-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:0).
«Уотфорд» – «Суонси Сити» 1:2
В другой встрече 21-го тура АПЛ «Суонси» одержал волевую победу над «Уотфордом», забив два мяча в заключительную пятиминутку.
«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» 0:0
В матче 21-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» — 0:0.
На 11-й минуте матча поле был вынужден покинуть нападающий «красных дьяволов» Ромелу Лукаку. Форвард столкнулся головами с Уэсли Худтом и через три минуты был заменен на Маркуса Рэшфорда. Его унесли на носилках и с кислородной маской.
«МЮ» теряет очки в третьем матче подряд, «святые» продлили безвыигрышную серию, которая составляет восемь матчей.
Манкунианцы опустились на третью строчку в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 44 очка, что на одно меньше, чем у «Челси». Отставание «МЮ» от «Манчестер Сити», который является лидером чемпионата Англии, составляет 14 баллов.
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»
31 декабря, 15:00 мск