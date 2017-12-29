«Саутгемптон» планирует арендовать нападающего «Ливерпуля»

«Саутгемптон» заинтересован в услугах нападающего «Ливерпуля», утверждает The Telegraph.

По данным издания, «святые» хотели бы арендовать футболиста сборной Англии до конца нынешнего сезона.

У Старриджа дефицит игровой практики в составе «красных» из-за постоянных травм. Но даже когда он полностью здоров, то часто проигрывает конкуренцию за место в составе Мо Салаху, Роберто Фирмино, Филиппе Коутиньо и Садио Мане.

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В нынешнем сезоне Старридж принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.

Кроме того, «Саутгемптон» намерен приобрести 17-летнего левого защитника «Фулхэма» Райана Сессеньона, на которого также претендует «Манчестер Юнайтед».