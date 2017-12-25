Алаев надеется на скорое возвращение Мутко

Исполняющий обязанности главы РФСсообщил, что готов к новой работе.

«Готов. Будем стараться. Трудно что-то добавить после Виталия Леонтьевича Мутко, но ровно два года назад мы говорили о том, что надо спасать организацию.

Если говорить о сегодняшнем дне, то я понимаю, что это большая ответственность. До ЧМ — полгода, надо сосредоточиться на работе, а еще сохранить стабильность в нашей футбольной семье.

Надеюсь, Мутко в скором времени вернется. Он нам очень нужен. Хотелось бы поблагодарить за доверие: этап предстоит сложный, задачи поставлены.

Мутко временно приостановил работу в РФС

Мы понимаем, что эти полгода мы должны делать все возможное для всех сборных, чтобы все было без скандалов и срывов», — приводит слова Алаева «Чемпионат».