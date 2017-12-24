Бенатия принес «Ювентусу» победу над «Ромой»

Туринскийодержал домашнюю победу над столичной(1:0) в матче 18-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол в этой встрече на счету полузащитника Мехди Бенатиа, сыгравший на добивании после подачи со стандарта, отраженной голкипером римлян.

Туринцы после этой победы оторвались от «Ромы» и «Интера» и занимают второе место в турнирной таблице. На счету команды 44 очка.

У лидирующего «Наполи» — 45. «Рома» с 38 очками осталась четвертой.

Чемпионат Италии. 18-й тур «Ювентус» — «Рома» — 1:0 (1:0) Гол: Бенатиа, 18 (1:0). «Ювентус»: Щенсны, Барцальи, Бенатиа, Кьеллини, Сандру, Хедира, Пьянич, Матюиди (Маркизио, 79), Куадрадо (Бернардески, 77), Игуаин, Манджукич.«Рома»: Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, Де Росси (Дженгиз Ундер, 86), Стротман (Пеллегрини, 71), Эль-Шаарави (Шик, 67), Джеко, Перотти.Предупреждения: Де Росси, 23. Куадрадо, 52. Сандру, 82. Пеллегрини, 87, Коларов, 90+3.