Бенатия принес «Ювентусу» победу над «Ромой»

Единственный гол в этой встрече на счету полузащитника Мехди Бенатиа, сыгравший на добивании после подачи со стандарта, отраженной голкипером римлян.
Туринцы после этой победы оторвались от «Ромы» и «Интера» и занимают второе место в турнирной таблице. На счету команды 44 очка.
У лидирующего «Наполи» — 45. «Рома» с 38 очками осталась четвертой.
Чемпионат Италии. 18-й тур
«Ювентус» — «Рома» — 1:0 (1:0)
Гол: Бенатиа, 18 (1:0). «Ювентус»: Щенсны, Барцальи, Бенатиа, Кьеллини, Сандру, Хедира, Пьянич, Матюиди (Маркизио, 79), Куадрадо (Бернардески, 77), Игуаин, Манджукич.«Рома»: Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, Де Росси (Дженгиз Ундер, 86), Стротман (Пеллегрини, 71), Эль-Шаарави (Шик, 67), Джеко, Перотти.Предупреждения: Де Росси, 23. Куадрадо, 52. Сандру, 82. Пеллегрини, 87, Коларов, 90+3.
Le but de notre capitaine 🇲🇦 Mehdi Benatia ! GOAAAAAAAAL pic.twitter.com/eUsYIVZKDl— Lionsdelatlas.net 🦁 (@Lionsdelatlass) 23 декабря 2017 г.