Топовый боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов высмеял выступление Сонга Ядонга против Шона О’Мэлли.

Умар Нурмагомедов globallookpress.com

«Конечно, мне интересно подраться с ним. Ядонг в бою с О’Мэлли выглядел, как боксерская груша. Как он выступил против О'Мэлли? Он был мертв уже к третьему раунду, получал удары коленями в лицо.

Честно говоря, я не считаю его бойцом высочайшего класса. Единственное, что у него есть, это один удар. И все. Что еще у него есть?

Для меня это будет легкий бой, но, конечно, я подготовлюсь к тому, чтобы его победить. С моей стороны нет никакой недооценки, но Сонг немного слабоват»

Бой Ядонга и О’Мэлли проходил на UFC 324 в январе. Тогда китаец проиграл по очкам, после чего закрыл то поражение, выиграв сабмишеном в мае на турнире в Макао у Дейвисона Фигередо.