По словам следующего претендента на титул UFC в полусреднем весе Иэна Гэрри, Ислам Махачев ответил отказом на предложение драться с Илией Топурией в Белом доме.

Иэн Гэрри (слева) globallookpress.com

«Сначала говорили об апреле, потом 9 мая поступило официальное предложение, от которого Махачев отказался ради боя в Ньюарке. Представители UFC говорили со мной о том, что им нужно проявить должную осмотрительность и организовать один из самых масштабных боев, какой только возможен, бой Илии Топурии против Ислама в Белом доме. Насколько мне известно, Ислам отказался, и вот мы здесь»

Напомним, что Махачев проведет следующий поединок против Иэна Гэрри на турнире UFC 330 в рамках первой защиты титула в полусреднем весе.