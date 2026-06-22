Звездный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пообещал нокаутировать своего давнего соперника Макса Холлоуэя в реванше.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Макс, ты не сможешь меня ударить, а если и сможешь, я буду смеяться тебе в лицо. Здесь, против меня, совсем другой мир, и в этом весе тоже. Я выйду из этого боя невредимым и во всей красе. Макс, я отправлю тебя в нокаут. Я выйду из этого боя невредимым»

Первый поединок Макгрегора против Холлоуэя состоялся в полулегком весе в 2013 году. Тогда ирландец победил единогласным решением судей. Ответный поединок возглавит турнир UFC 329 11 июля и состоится в полусреднем дивизионе в формате пяти раундов.