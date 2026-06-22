Бывший чемпион UFC в двух категориях Алекс Перейра дал согласие на поединок против Джоша Хокита в тяжелом дивизионе.

Джош Хокит globallookpress.com

Накануне «Невероятный Хок» бросил бразильцу вызов, задав вопрос: «Я подерусь против Алекса Перейры за пояс BMF в тяжелом весе в Нью-Йорке в ноябре?».

На что чуть позднее Перейра ответил: «Я всегда говорил, что мне все равно с кем драться. Кого матчмейкеры UFC предложат, с тем я выйду в октагон».

Оба бойца в последний раз выступали на турнире UFC в Белом доме 15 июня. Хокит нокаутировал во втором раунде Деррика Льюиса.

Перейра в со-главном событии вечера проиграл свой поединок досрочно Сирилу Гану в битве за временный пояс в тяжелом весе.