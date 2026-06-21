Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман объявил о своем переходе в категорию до 84 кг. Его дебютный поединок в среднем дивизионе состоится против Дрикуса Дю Плесси.

Камару Усман globallookpress.com

Их встреча станет главным событием вечера на турнире в Оклахоме 18 июля и пройдет в формате пяти раундов. Усман в последнем поединке одолел по очкам Хоакина Бакли.

До этого он потерпел 3 поражения подряд. Дю Плесси — бывший чемпион UFC в среднем весе. На данный момент южноафриканский боец занимает вторую строчку в рейтинге.

В предыдущем поединке в августе прошлого года он уступил единогласным решением судей Хамзату Чимаеву, впервые проиграв в UFC и лишился титула.