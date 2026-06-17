Первый в истории двойной чемпион UFC Конор Макгрегор назвал дату очередного поединка после реванша против Макса Холлоуэя.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«У меня контракт, и у меня назначены оба боя. Следующий поединок назначен на апрель 2027 года. Это точно. Это почти на год позже. По мне, так это просто смешно столько ждать.

Но именно так был составлен контракт. В какой-то степени я рад. Впереди еще много всего. Я честный боец. Мне нравится UFC, и я бы с удовольствием продолжил здесь выступать»

Реванш Макгрегора против Холлоуэя запланирован на 11 июля в рамках турнира UFC 329. Поединок станет главным событием вечера и пройдет в полусреднем весе.