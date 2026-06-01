Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов проведет очередной поединок в организации 25 июля на турнире в Абу-Даби.

Соперником дагестанца станет девятый номер рейтинга Дэвид Мартинез. Мексиканец дебютировал в UFC только в прошлом году, но уже вошел в топ-15. В последнем поединке он победил по очкам Марлона Веру.

Умар располагается на второй строчке в рейтинге легчайшего дивизиона. В предыдущем поединке в начале года россиянин одолел единогласным решением судей Дейвисона Фигередо.

Осенью прошлого года Нурмагомедов победил аналогичным образом и Марио Баутисту. До этого Умар сам проиграл по очкам в титульнике Мерабу Двалишвили.