Топовый боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов дал прогноз на потенциальный поединок с представителем Китая Сонгом Ядонгом.

Умар Нурмагомедов globallookpress.com

«Один день. Легкая победа», — написал дагестанец в соцсетях.

Напомним, что на минувшем турнире UFC в Макао 30 мая Ядонг в главном событии вечера победил удушающим приемом во втором раунде экс-чемпиона категории до 57 кг Дейвисона Фигередо.

Умар ранее также дрался с бразильским ветераном в начале 2026 года. Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей, сохранив за собой третью строчку в рейтинге дивизиона.

Ядонг располагается на пятой позиции. Китайский боец после триумфа в Макао заявил, что готов подраться с любым оппонентом в следующем поединке, в том числе и с россиянином.