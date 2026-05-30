Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович одержал победу нокаутом над Таллисоном Тейшейрой за 20 секунд на турнире UFC в Макао.

Сергей Павлович globallookpress.com

Бразилец пропустил два боковых удара и упал на настил, после чего судья остановил поединок. Тейшейра потерпел второе поражение в UFC в четырех боях.

Сергей сохранил третью строчку в рейтинге тяжелого дивизиона и вышел на серию из трех выигранных поединков кряду. По окончании противостояния Павлович заявил о желании подраться за титул.

Также россиянин готов встретиться с победителем боя между Сирилом Ганом и Алексом Перейрой, которые оспорят временный пояс 14 июня на турнире в Белом доме.