Ветеран полутяжелого веса UFC Алонзо Менифилд в со-главном событии вечера на турнире в Макао, в Китае, одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Чжаном Миньяном.

Для американского бойца это третья победа в четырех последних поединках. Единственное поражение на данном отрезке Алонзо потерпел от бывшего претендента на титул Волкана Оздемира.

Миньян проиграл во второй раз подряд в промоушене у себя дома. В прошлом году в последнем поединке Чжан потерпел поражение нокаутом от Джонни Уокера.

Миньян провел в UFC всего 5 поединков. До двух неудач представитель Китая шел на серии из трех досрочных побед, добытых в первом раунде.