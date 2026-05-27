Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе Энтони Смит оценил титульные перспективы восходящей звезды тяжелого дивизиона промоушена Джоша Хокита.

Джош Хокит globallookpress.com

«Я бы хотел, чтобы Хокит больше боролся и не ввязывался в такие жаркие схватки. Было бы здорово провести пару доминирующих боев с топовыми соперниками, не получая травм. На мой взгляд, у него большой потенциал.

Мне нравится Хокит. Я не в восторге от его образа, но если он будет драться так, как дрался с Блейдсом, то пусть говорит что угодно. Ты можешь говорить что угодно, если дерешься именно так.

При этом его самого часто бьют. А парни с таким стилем, которые получают много травм на пути к титулу, редко доходят до титульных боев и редко становятся чемпионами UFC»

Хокит занимает пятое место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. В последнем бою он одолел по очкам Кертиса Блейдса. Всего у Джоша 9 побед и ни единого поражения в карьере.