Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи объяснил, почему в промоушене в последнее время ему постоянно дают соперников намного моложе него.

«Честно говоря, я просто не сходил с дистанции и побеждал, когда мне нужно было победить. Я проигрывал только бывшим чемпионам или в боях за чемпионский титул, и, конечно, это неприятно, мне не нравится эта часть моей карьеры, но потом я возвращаюсь к работе.

После поражений я гораздо опаснее, чем после побед. Таков человеческий разум. Когда ты успешен, бывает непросто сохранять полную вовлеченность в процесс, но всегда есть повод вспомнить о турнире UFC 300 и о красивом нокауте.

Я тренируюсь с мыслью будто меня только что нокаутировал Макс Холлоуэй. С тех пор я одержал две победы. В UFC пытались от меня избавиться, но я остановил молодых подающих надежды ребят, вроде Физиева и Пимблетта, которые голодны до побед. Я здесь не просто так, я здесь, потому что я один из лучших в мире», — добавил Гейджи.