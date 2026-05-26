Оди Аттар, менеджер двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора, назвал причину отмены боя своего подопечного против Майкла Чендлера в 2026-м.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Конор, действительно, хотел провести поединок против Майкла Чендлера. Он просто считал, что Майкл заслужил его, ведь он прошел через шоу, лагерь, неудачную травму и отмену боя. Конор очень хотел, чтобы это произошло, и мы делали все возможное, чтобы добиться боя с Чендлером. В то время для UFC бой Конора с Майклом был уже нецелесообразен, но это не значит, что данного поединка не случится в будущем. Майклу предстоит нелегкая битва в Белом доме, и мы желаем ему всего наилучшего»

Чендлер проведет свой следующий бой 14 июня против Маурисио Руффи. Макгрегор на UFC 329 11 июля встретится в реванше с Максом Холлоуэем.