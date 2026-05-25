Менеджер Конора Макгрегора поделился дальнейшими планами экс-чемпиона UFC после ответного боя с Максом Холлоуэем.

«Сейчас новый сезон, и Конор хочет оставаться в форме. Мы с нетерпением ждем не только этого боя с Максом Холлоуэем 11 июля, но и следующего, и мы не будем ждать год, это точно.

Посмотрим, что будет дальше. Мы просто делаем шаг за шагом, как и следовало, потому что Макс Холлоуэй — серьезный соперник, и нам нужно подготовиться к бою 11 июля»

Реванш Холлоуэя и Макгрегора возглавит турнир UFC 329. Также известно, что первоначальным соперником ирландца должен был стать Майкл Чендлер.

Возможно, именно с ним Конор проведет бой после ответного противостояния с Максом, по словам менеджера.