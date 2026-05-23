Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия высоко оценил шансы Конора Макгрегора на победу в реванше с Максом Холлоуэем.

«Думаю, это будет бой исключительно ударной техники, в котором мы не увидим ничего похожего на борьбу. Они будут драться друг с другом, как два котенка. Будут толкаться, махать кулаками, но я думаю, Макгрегор победит, потому что однажды он победил, и в этот раз он тоже сможет его одолеть.

Конор должен победить. Если бы вы спросили меня, кого я хочу победить далее, то я бы ответил, что лучше всего мне подошел бы Макгрегор. Если он выиграет и проведет еще один бой, то мы можем с ним встретиться в клетке»

Бой Холлоуэя и Макгрегора станет главным событием на UFC 329 11 июля. В первом поединке в 2013 году Конор одолел Макса по очкам.