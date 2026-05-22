По мнению экс-чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Тони Белью, Тайсону Фьюри пора признать, что Александр Усик, как боец, гораздо сильнее него.

Тайсон Фьюри globallookpress.com

«Просто скажи, как есть. Он был лучше тебя. Тайсон Фьюри 12 месяцев унижал Усика. А когда он его победил, то сказал что-то вроде: меня обокрали. Никаких слов вроде: он потрясающий боксер, я просто не думал, что он настолько хорош.

Усик не получил заслуженного признания, и мне это не нравится. Больше всего Фьюри ранит то, что он встретил человека, который просто лучше его. Это убивает Тайсона психологически. Но он не единственный такой, и ему придется это принять»

Фьюри дважды дрался с Усиком и оба раза ему проиграл. В первом поединке Александр выиграл раздельным решением судей. В реванше украинец также взял верх по очкам.