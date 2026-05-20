Британский боксер-тяжеловес Дэвид Хэй оценил шансы Александра Усика против легендарных бойцов прошлого поколения.

«Если бы Усик встретился с Эвандером Холифилдом, Майком Тайсоном, Ленноксом Льюисом, то не уступил бы никому из них. Он бы нашел способ победить. Александр постоянно побеждал всех в свою эпоху и после нее. Сложно не восхищаться тем, кто это делал.

Это все равно что, если бы я победил Тайсона Фьюри, Владимира Кличко, Виталия Кличко и всех остальных. Усик проделал потрясающую работу. Смог бы я сделать то же, что и он? Не знаю. Александр дрался гораздо чаще, чем я. Он точно так не подвержен травмам, как я, у нас совершенно разные стили»

Усик в своей карьере не потерпел ни единого поражения за 24 боя. Украинец дважды был абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе, а также объединял титулы в первом тяжелом дивизионе.