Звездный ветеран ММА Дастин Порье не верит в успех своего бывшего соперника Бенуа Сен-Дени в поединке с Пэдди Пимблеттом.

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Оба парня — отличные бойцы, и я просто сравниваю их с Джастином Гейджи. Думаю, если бы БСД дрался с Гейджи, тот бы отправил его в нокаут. А вот Пэдди выдержал удар Джастина и смог продолжить бой. Я просто не знаю, сможет ли БСД нокаутировать Пимблетта. Думаю, Пэдди выиграет за счет работы ног. БСД не так хорош в этом. У него есть мощь, и он не боится рисковать, он может идти прямо на тебя, приближаться вплотную и подставляться под удары, чтобы попасть. Но я думаю, что Пэдди немного лучше работает ногами»

Поединок Пимблетта и Сен-Дени состоится в июле на UFC 329 в рамках со-главного события вечера. Бойцы занимают пятую и шестую строчки в рейтинге легкого веса.