Звездный ветеран ММА Дастин Порье не верит в успех своего бывшего соперника Бенуа Сен-Дени в поединке с Пэдди Пимблеттом.

Пэдди Пимблетт
Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Оба парня — отличные бойцы, и я просто сравниваю их с Джастином Гейджи.  Думаю, если бы БСД дрался с Гейджи, тот бы отправил его в нокаут.  А вот Пэдди выдержал удар Джастина и смог продолжить бой.  Я просто не знаю, сможет ли БСД нокаутировать Пимблетта.  Думаю, Пэдди выиграет за счет работы ног.  БСД не так хорош в этом.  У него есть мощь, и он не боится рисковать, он может идти прямо на тебя, приближаться вплотную и подставляться под удары, чтобы попасть.  Но я думаю, что Пэдди немного лучше работает ногами»

Поединок Пимблетта и Сен-Дени состоится в июле на UFC 329 в рамках со-главного события вечера.  Бойцы занимают пятую и шестую строчки в рейтинге легкого веса.