Первый турнир под эгидой промоушена MVP, состоявшийся 17 мая, побил рекорд по количеству просмотров за всю историю ММА.

Главный бой вечера между Рондой Роузи и Джиной Карано в женском полулегком весе собрал 17 миллионов зрителей. Среднее число обозревателей данного ивента варьируется в диапазоне 12 миллионов.

Только в США турнир в среднем смотрели 9,3 миллиона зрителей на протяжении всей трансляции, а во время главного боя пик достиг 11,6 млн, что стало новым рекордом страны по просмотрам турниров по смешанным единоборствам.

Мероприятие также принесло 2,2 миллиона долларов выручки и набрало миллиард просмотров в социальных сетях Netflix по всему миру.