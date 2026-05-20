Действующий чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBC Райан Гарсия рассказал о конфликте между ним и Конором Бенном.

«Бенн много говорит, он постоянно несет какую-то чушь. Два года назад Конор набросился на меня на церемонии награждения. Там была моя жена, и он прижал меня к стене, схватил за грудки, так что теперь наше противостояние — это немного личное для меня»

Поединок Бенна против Гарсии состоится в Лас-Вегасе 12 сентября. Для Райана это будет первая защита чемпионского пояса WBC, который он отобрал в предыдущем бою у Марио Барриоса.

Напомним, что в тот же день, состоится поединок Сауля «Канело» Альвареса против Кристиана Мбили в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии во втором среднем весе.