Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс в июне проведет переговоры с Умаром Кремлевым о дебюте по правилам бокса на турнире IBA Bare Knuckle в России.

«Если мы говорим о потенциальном переходе Джона Джонса в бокс, то нас интересуют именно такие истории. Джонс на ринге против Дэниеля Кормье или Фрэнсиса Нганну, но по правилам бокса — вот бои, о которых говорит и которых ждет весь мир», — подтвердил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Накануне Джонс высказался о желании расторгнуть действующий контракт с UFC и провести ряд поединков в других организациях.

Одним из вариантов является бой по правилам смешанных единоборств против Фрэнсиса Нганну в рамках организации MVP.