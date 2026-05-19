Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор гарантированно заработает за ответный поединок против Макса Холлоуэя 15 миллионов долларов.

Также «Ноториусу» будет выплачен бонус, сумма которого пока что не разглашается. Поединок Холлоуэя и Макгрегора станет главным событием вечера на турнире UFC 329 в июле.

Бой пройдет в рамках полусреднего веса, и для Макса это будет дебют в данном дивизионе. Холлоуэй подошел к реваншу после поражения по очкам от Чарльза Оливейры.

Ирландец также проиграл свой последний бой. Конор выходил в октагон 5 лет назад и уступил техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье в трилогии.