41-летний ветеран смешанных единоборств Нейт Диас ответил на вопрос о возможном завершении карьеры после поединка против Майка Перри на турнире MVP.

«Да, я готов к реваншу прямо сейчас, давайте сделаем это, как можно скорее.  Я залечу раны и начну бегать.  Я был зол из-за остановки поединка, но я все понимаю.

У меня были серьезные повреждения, и я понимал, что не смогу ничего сделать.  Не думаю, что Майк смог бы сделать больше, но я был ослеплен и не видел правым глазом»

Бой Диаса и Перри завершился по окончании третьего раунда.  В перерыве между отрезками врачи осмотрели Нейта и запретили ему продолжать драться.  Таким образом, Майк одержал победу в поединке техническим нокаутом.