Бывший претендент на титул UFC в полусредней весовой категории Нейт Диас высказался насчет реванша Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя, анонсированного в выходные.

«Это будет хороший бой, давно пора. Это же реванш, верно? В прошлый раз Конор его одолел, так что бой будет жарким»

Макгрегор и Холлоуэй впервые встретились в августе 2013 года. Тогда ирландец одержал победу единогласным решением судей. Макгрегор не выходил драться с июля 2021-го.

В последнем поединке он потерпел поражение техническим нокаутом от Дастина Порье из-за перелома ноги. Ответный бой Конора против Холлоуэя должен пройти в июле на турнире UFC 329.