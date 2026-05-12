Топовый боец полусреднего веса UFC Шон Брэди хочет подраться с Камару Усманом или Карлосом Пратесо м в следующем бою после победы по очкам над Хоакином Бакли.

«Все хотят получить титульный бой. Я бы сразился с Камару Усманом, потому что он бывший чемпион. Думаю, в этом был бы смысл.

Я победил Леона Эдвардса и был претендентом номер один. Я дрался с Моралесом, проиграл, снова дрался и выиграл поединок против Хоакина Бакли.

Мне 33 года. С каждым боем я становлюсь все лучше и лучше, я хочу стать чемпионом UFC и постепенно приближаюсь к этой цели.

Я бы сразился с Пратесом, это точно. Я и раньше просил об этом бое. Так что давайте сделаем бой с Карлосом», — добавил Брэди.