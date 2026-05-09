Претендент на титул UFC в среднем весе Шон Стрикленд высказался о планах Хамзата Чимаева перейти в полутяжелый дивизион после UFC 328. По мнению американца, «Борз» не сможет стать двойным чемпионом и проиграет Магомеду Анкалаеву.

«Анкалаев опасный соперник. Думаю, он победит Чимаева в любой день недели. Анкалаев, скорее всего, станет следующим чемпионом, без вариантов. Безумие, что Алекс Перейра его одолел.

Магомед один из лучших полутяжеловесов, с которыми я когда-либо спарринговал. Думаю, полутяжелый дивизион сейчас значительно слабее, чем средний. Да мне и самому стоит подняться в полутяжи.

Там мне будет драться куда легче, чем среднем весе. В индустрии это общеизвестный факт: чем выше весовая категория, тем больше разрыв в мастерстве», — заявил Стрикленд журналистам на медиа-дне турнира.