Претендент на титул UFC в среднем весе Шон Стрикленд высказался о планах Хамзата Чимаева перейти в полутяжелый дивизион после UFC 328.  По мнению американца, «Борз» не сможет стать двойным чемпионом и проиграет Магомеду Анкалаеву.

«Анкалаев опасный соперник.  Думаю, он победит Чимаева в любой день недели.  Анкалаев, скорее всего, станет следующим чемпионом, без вариантов.  Безумие, что Алекс Перейра его одолел.

Магомед один из лучших полутяжеловесов, с которыми я когда-либо спарринговал.  Думаю, полутяжелый дивизион сейчас значительно слабее, чем средний.  Да мне и самому стоит подняться в полутяжи.

Там мне будет драться куда легче, чем среднем весе.  В индустрии это общеизвестный факт: чем выше весовая категория, тем больше разрыв в мастерстве», — заявил Стрикленд журналистам на медиа-дне турнира.