Арман Царукян получил роль запасного на исторический турнир UFC в Белом доме. Об этом сообщил генеральный директор организации Дана Уайт.

«Арман — запасной на главный бой в Белом доме. Если с поединком Топурии и Гейджи что-то случится, он будет готов выйти. То, как Царукян держался после всего случившегося, впечатляет. Когда у тебя что-то не получается и ты делаешь глупость, то выходи и заставь людей хотеть тебя видеть в боях вновь. Он определенно это сделал»

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. В главном событии вечера в битве за титул в легком весе поборются Илия Топурия и временный чемпион Джастин Гейджи.

Царукян сейчас занимает вторую строчку в рейтинге весовой категории до 70 кг. В предыдущем поединке россиянин одолел удушающим приемом Дэна Хукера.