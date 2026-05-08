Арман Царукян получил роль запасного на исторический турнир UFC в Белом доме.  Об этом сообщил генеральный директор организации Дана Уайт.

Дэн Хукер и Арман Царукян

«Арман — запасной на главный бой в Белом доме.  Если с поединком Топурии и Гейджи что-то случится, он будет готов выйти.  То, как Царукян держался после всего случившегося, впечатляет.  Когда у тебя что-то не получается и ты делаешь глупость, то выходи и заставь людей хотеть тебя видеть в боях вновь.  Он определенно это сделал»

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня.  В главном событии вечера в битве за титул в легком весе поборются Илия Топурия и временный чемпион Джастин Гейджи.

Царукян сейчас занимает вторую строчку в рейтинге весовой категории до 70 кг.  В предыдущем поединке россиянин одолел удушающим приемом Дэна Хукера.