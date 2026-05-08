Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о месте Алекса Перейры в истории смешанных единоборств. По его мнению, даже возможная победа над Сирилом Ганом и завоевание временного титула в тяжелом весе не сделают бразильца лучшим бойцом всех времен.

«Он войдет в пятерку величайших. Но не станет номером один. Есть большая разница. Перейру, по сути, протолкнули к титулу в среднем весе, потом протолкнули в полутяжелом, а теперь толкают в тяжелом.

Совсем другое дело, когда ты сам проходишь сквозь дивизион, как, например, Джон Джонс. А когда тебя просто подводят к бою за пояс — это другая история. Я не критикую, я просто говорю правду.

Временный титул лишь серебряная медаль. Ты претендент номер один, и все. Вспомните Джастина Гейджи. Когда ему вручили временный пояс после победы над Тони Фергюсоном, он снял его, бросил на пол и сказал: мне нужен настоящий. Вот это правильный подход»

Напомним, что Алекс Перейра встретится с Сирилом Ганом в бою за временный титул в тяжелом весе на турнире UFC в Белом доме 14 июня.