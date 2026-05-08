Глава UFC Дана Уайт назвал противостояние Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда вторым по накалу за всю историю промоушена. По его словам, лишь вражда Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора превосходит то, что ждет болельщиков в Ньюарке в эти выходные.

«Хамзат против Стрикленда — это кровная вражда. Если говорить о пятерке боев в истории UFC с самой серьезной ненавистью между соперниками, я ставлю этот поединок на второе место после Конора и Хабиба. Единственная причина, по которой Хабиб и Конор стоят выше кроется в том, что случилось в Бруклине перед их боем. Здесь тоже двое лучших бойцов мира, которые не переносят друг друга. Это будет отличный вечер»

Турнир UFC 328 состоится в ночь с 9 на 10 мая. В главном событии вечера Хамзат Чимаев проведет первую защиту чемпионского пояса в среднем весе против Шона Стрикленда, занимающего третью строчку в рейтинге дивизиона.